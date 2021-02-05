من أجل نوم مريح.. شركة ألمانية تطرح فرشة

2021/02/05 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة متخصصة بحلول النوم فرشة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملها، تتيح للمستخدم ضبطها للحصول على نوعية نوم أكثر جودة وراحة.

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