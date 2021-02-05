تأجيل الانتخابات المبكرة

2021/02/05 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في هذه الحلقة موضوع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى الشهر العاشر ومدى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وهل سيتم التأجيل مرة أخرى إلى أن نصل إلى موعد الانتخابات الأصلي في ابريل 2022

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