الجيش النيجيري يسيطر على معسكرات لداعش

2021/02/05 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش النيجري من السيطرة على معسكرات عدة تتبع لمسلحين موالين لتنظيم داعش، في عملية عسكرية ضخمة شنها على مدى شهر في شمالي شرقي البلاد.

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