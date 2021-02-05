مجلس النواب الأميركي يعاقب نائبة جمهورية متشددة لدعمها نظريات تآمرية

2021/02/05 | 05:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – طرد مجلس النواب الأميركي الخميس نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمرّ أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور غرين […]

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