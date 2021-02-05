تقرير لمجلس الأمن يرصد وضع داعش والقاعدة في سوريا والعراق

2021/02/05 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الأمن الدولي أن تنظيم داعش في العراق وسوريا لا يزال قادرا على شن هجمات مستمرة في المناطق الحدودية بين البلدين، بحكم اختبائه في أمكان سرية وحصوله على دعم محدود من مجتمعات محلية وشبكات تهريب تنشط في المنطقة الحدودية.

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