إشادات أممية بقرار بايدن وقف الاعتماد على السجون الخاصة

2021/02/05 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، الخميس، بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المُسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يُحتجز فيها مهاجرين وطالبي لجوء.

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