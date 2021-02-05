أكسيوس يكشف عن اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي حول إيران

2021/02/05 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعوة من البيت الأبيض، يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا، الجمعة، لبحث البرنامج النووي لإيران، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن أشخاص مطلعين على الأمر.

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