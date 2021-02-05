أسهم آبل تقفز بعد تقارير عن سيارتها الكهربائية

2021/02/05 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أسهم شركة آبل الأميركية ارتفاعا، في جلسة الخميس، عقب تقارير عن صفقة قريبة لإنتاج السيارات الكهربائية تحت شعار الشركة.

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