المالكي: وضع الانتخابات تحت اشراف دولي خطير جداً

2021/02/05 | 08:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على "الانتخابات" المقبلة التي وصفها بـ"ال...

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