الدفاع المدني يخمد حريق اندلع في سوق للطيور ببغداد (صور)

2021/02/05 | 08:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اخمدت فرق الدفاع المدني في بغداد، فجر الحمعة، حريق اندلع في سوق للطيور في مدينة الكاظمية.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 شباط 2021)، ان "مفارزنا في مركز الكاظمية و بإسناد من مركز النهري الثاني بمديرية دفاع مدني بغداد - الكرخ تمكنت من إخماد النيران المندلعة وسط سوق الملحاني المخصص لبيع الطيور والحيوانات الاليفية بمنطقة الكاظمية بهمة عالية وبوقت قياسي ومنع توسع الحادث وانتشار النيران الى المحلات المجاورة المبنيه بشكل عشوائي من الجينكو والسندويج بنل وبدون اي أضرار بشرية".

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