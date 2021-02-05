انتشال جثة طيار عراقي بعد أيام من تحطم طائرته في اليونان

2021/02/05 | 08:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت السلطات اليونانية جثة الطيار العراقي المتدرب في الخطوط الجوية العراقية، عمار إبراهيم، بعد أيام من تحطم طائرته فوق جبل في شمال غرب البلاد، حسب ...

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