بسبب انتهاكاتها ضد الأويغور.. 180 منظمة حقوقية تدعو لمقاطعة الأولمبياد الشتوية بكين 2022

2021/02/05 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت أكثر من 180 منظمة لحقوق الإنسان إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، احتجاجًا على انتهاكات الصين الجماعية لحقوق الإنسان، وفقا لصحيفة الغاريان.

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