2021/02/05 | 08:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغرافيك يوضح ما لانعرفه عن السلالات الجديدة لكوفيد 19 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك: سلالات كورونا الجديدة .. ما مدى فعالية اللقاح ضدها؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغرافيك: سلالات كورونا الجديدة .. ما مدى فعالية اللقاح ضدها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).