اعتقال زعيم ’تنظيم القاعدة’ في اليمن وقتل معاونه

2021/02/05 | 09:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد تقرير تابع للأمم المتحدة، باعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وقتل نائبه.

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وحسب التقرير تم الاعتقال "قبل أشهر عدّة".

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، وتابعه "ناس" (5 شباط 2021)، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر".

وقد أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي، بعد تقارير سابقة غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي، ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

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