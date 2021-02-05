استهداف منزل قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

2021/02/05 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، بأستهداف منزل قائد طيران الجيش العراقي بعبوة ناسفة موضوعة امام منزلة....

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