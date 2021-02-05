اخلاء مواد شديدة الخطورة من ميناء عراقي

2021/02/05 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد "شديدة الخطورة" تعود إلى وزارة النفط، في ميناء أم قصر الشمالي....

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