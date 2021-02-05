نائب عن الفتح يطالب الرئيس العراقي بالمصادقة على إعدام الإرهابيين

2021/02/05 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف الفتح في العراق مهدي تقي ، يوم الخميس كتلة سياسية تضغط باتجاه عدم تنفيذ مراسيم الاعدام بحق الإرهابيين، داعيا الرئيس العراقي برهم...

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