2021/02/05 | 09:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تعتمد بحثاً من ذي قار لتنظيم بطاقة زراعية موحدة لفلاحي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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