تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة امام منزل قائد طيران الجيش بمنطقة المنصور

2021/02/05 | 09:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير المالكي في منطقة المنصور ببغداد دون اضرار ./انتهى9

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