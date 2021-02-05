“مؤشرات خطيرة” تزيد الشكوك بمصرع “الطيار العراقي” في الأجواء اليونانية: يجب حماية المتبقين هناك بخطوات “فورية”

2021/02/05 | 09:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بعد الإعلان عن ايجاد جثة الطيار العراقي وحطام طائرته في اليونان بعد طلعة جوية في اجواء طقس صعبة، ظهرت عدة ايضاحات ودعوات لتجنب مثل هذه الحوادث وحماية الطيارين العراقيين المبتعثين في تلك البلاد.

وقال الاستشاري في شؤون الطيران العراقي فارس الجواري، وفقا لمعلومات وقراءة تداولتها مدونات مختصة في الفيسبوك، ان “كل المعطيات تؤشر إلى نقطتين مهمتين، النقطة الأولى: اعطاء موافقة طيران منفرد لتلميذ لم تتجاوز ساعات طيرانه الـ75 ساعة لتنفيذ درس الملاحة الجوية بطائرة تدريب خفيفة لايزيد وزنها عن نصف طن غير مؤهلة تقنيا لهذه الطلعة أو غيرها وحتى لو كانت فوق المطار في ظل ظروف جوية قاسية جدا، مبينا ان هذه الظروف نفسها منعت طيارين محترفين وبطائرات مزودة بأحدث أنواع الأجهزة من الطيران خلال فترة البحث عن حطام طائرة الفقيد عمار، وهو ماتتحمله بشكل رسمي إدارة الأكاديمية اليونانية.

وتابع الجواري: ان “النقطة الثانية والمهمة جدا، لماذا أخفق جهاز.



ELT “Emergency Locator Transmitter” وهو جهاز تحديد الموقع في حالة الطوارئ يعمل عند ارتطام الطائرة على الأرض فتقوم بأرسال إشارات على الموجة 406ضمن دائرة قطرها 5 كم2 مما يقلص مساحة البحث عن الحطام وتقليل الفترة الزمنية للوصول إلى مكان الحادث بأسرع وقت لإنقاذ الطيار….وهو مالم يتحقق في حالة فقيدنا عمار وهذا أيضا تتحمله رسميا إدارة الأكاديمية”.

واشار الى انه “من ماورد أضع هذه الأفكار أمام لجنة التحقيق العراقية المكلفة بكشف الحقائق أمام الرأي العام العراقي واتمنى منهم أن يستمعوا لطرحي وان يتخذوا قرارات سريعة تتضمن مايلي:

١.



إيقاف تدريب التلاميذ الطيارين العراقيين فورا ولحين إكمال التحقيق في حادث فقيدنا عمار.

٢.



إرسال طلب بضرورة استقدام لجنة ثانية متخصصة فنياً من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي للاطلاع على الحالة التقنية للطائرات التدريبية للأكاديمية من خلال تدقيق الوثائق الفنية لجميع طائراتهم وبضمنها وثائق الطائرة المحطمة، مهمتكم صعبة ولكن الروح عراقية غالية والأهم نحافظ على الأرواح المتبقية.

وأعلنت قناة Skai اليونانية، نقلا عن مسؤولين أن أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي البلاد أفاد بالعثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير، وأضافت القناة أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

وجاء ذلك في اليوم الثالث من عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات، ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافةً إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.

وجاء الموقف الرسمي بعد وقت من وزارة النقل العراقية التي اعلنت العثور جثة الطيار العراقي، وفقا لبيان رسمي كان لتقديم التعزية .

واعلنت اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران تنظيمها وقفة حداد على روح الطيار العراقي عمار ابراهيم في مطار كوزاني بناءً على طلب الفريق المختص التابع للخطوط الجوية العراقية.

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