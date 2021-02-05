الدولة الفلسطينية حين تخرج من عباءة الدين والقومية 

2021/02/05 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق مع ما ذهب إليه الزميل حسين عبد الحسين من أن أسهل وأسرع طريقة لقيام دولة فلسطين العربية هو إقناع الإسرائيليين بأن أي دولة فلسطينية سيدة ومستقلة ستكون حليفا وثيقا لإسرائيل، تشترك معها في المصالح والمستقبل.وأن على الفلسطينيين أن يطوروا خطابا "يسعى إلى تأكيد أنهم ودولتهم سيدافعون عن إسرائيل وأمنها ومستقبلها كدولة يهودية".

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