المالية النيابية تخصص ترليون دينار للمحاضرين والأجراء والعقود

2021/02/05 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين والعقود والأجراء اليوميين في موازنة 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في بيان، تلقته /المعلومة/، أن “اللجنة “تخصص المبالغ اللازمة للمحاضرين والأجراء والعقود في كافة الوزارات”.واشار الى انه “سنضمن التخصيصات المالية للقرار 315 والعقود والأجراء اليوميين والمحاضرين والمفسوخة عقودهم وغيرهم في موازنة 2021 لكن هذا ليس معناه الاعتراف بالقرار”.

وكان عضو اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، اعتبر في بيان سابق أن “تثبيت حقوق جميع المشمولين بالقرار 315 في موازنة 2021 أساس إقرار الموازنة”.

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد الجلسة البرلمانية القادمة، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، لشبكة رووداو الإعلامية أن “الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لذلك لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراق على الموازنة”.انتهى/25

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