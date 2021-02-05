2021/02/05 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أنه ستتم مراجعة التموقع العسكري للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.وقال أوستن في بيان إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) “بأمر من الرئيس (جو بايدن)، ستراجع الانتشار العسكري للجيش الأميركي في العالم وموارده واستراتيجيته ومهامه”.وأوضح أن “إجراء هذه المراجعة سيتم بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا”.ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تراجع انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تراجع انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).