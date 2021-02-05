فلسفة النشوة الجنسية - أحمد دلول

2021/02/05 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_دلول فلسفة النشوة الجنسية[[1]] في علم النفس يُسمُّونه بالطاعون النفسي.[[2]] وفي علم اللاهوت هو سبب أساسي للدنَس الذي يُوجِب الغسل.



ليس الغسل الجسدي فحسب، وإنما النفسي أيضا في بعض الأحيان؛ إذ أنه من الأسباب الأكثر عُمقا وتأصُّلا للشعور بالذنب، بل وحتَّى لنشوء العُصاب.[[3]] هو النواة التي ينبثق منها تأويلنا الوجداني لمفهوم "التابو" وأوَّل ما يترادف في أذهاننا، مع مفهوم "الشهوة الحرام".



عند ذِكره ......





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