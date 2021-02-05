2021/02/05 | 09:31 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 5 فبراير 2021 | 09:19 صباحاً | عدد القراءات : 9

انتقادات نيابية لأمين بغداد بسبب امتناعه عن تمرير أكثر من 200 مشروع

انتقد عضوا لجنة النزاهة النيابية، النائبان كاظم الشمري وطه الدفاعي، امتناع أمين بغداد علاء المعمار عن التوقيع على العديد من المشاريع التي تعد مهمة بالنسبة لسكان العاصمة بغداد، مما تسبب بحالة من الفوضى بين المستثمرين وفتح الباب على المساومات من قبل بعض ضعاف النفوس .





وذكر النائبان في بيان اليوم :" ان السيد المعمار عند استلامه منصبه كان هناك أكثر من 200 مشروع متوقف على مصادقته عليه، لكنه وللأسف قام بإيقافها دون مبرر، مما فتح الأبواب أمام الضغط والابتزاز والمساومات من قبل بعض ضعاف النفوس وتسبب في إرباك المستثمرين ".

وأضاف البيان :" يبدو أن السيد أمين بغداد لايستطيع تحمل المسؤولية والتوقيع على المشاريع المهمة التي ينتظرها أهالي بغداد الحبيبة، ومن جانبنا سنتابع هذا الموضوع، وفي حال بقاء الأمور عالقة بهذا الشكل واستمرار هذه الفوضى والمشاكل والتعقيدات سيكون للجنة النزاهة موقف تجاه ما يحصل ".





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