إخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

2021/02/05 | 09:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلقت /المعلومة/، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، قام منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات”.واضاف، انه “تم إخلاء (39)حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة بعد استكمال إجراءاتها الأصولية كافة من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة”.انتهى/25

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