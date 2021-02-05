بايدن ينفذ وعوده الانتخابية بشأن المهاجرين

2021/02/05 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن نيته بمضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنويا 8 مرات، مقارنة بالعدد الذي فرضه سلفه دونالد ترمب في نهاية ولايته.

وأكد بايدن في مرسوم رئاسي نشرته وسائل الاعلام الامريكية مساء امس، الخميس 4 شباط 2021، على "زيادة عدد اللاجئين إلى 125 ألفا خلال أول سنة مالية كاملة" من ولايته تبدأ في مطلع تشرين الأول، مشيرا إلى ان هناك أكثر من 80 مليون نازح يعانون في جميع أنحاء العالم.

وقال بايدن في خطاب بوزارة الخارجية "نحرص على تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص من خلال محاربة التجريم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضاف: "وفرنا ملاذا آمنا للفارين من العنف والاضطهاد، ودفع ذلك البلدان الأخرى إلى فتح أبوابها على مصراعيها" أمام اللاجئين.

ووفقا لهذا لمرسوم يكون الرئيس الأميركي قد أوفى بأحد وعوده الانتخابية في إطار برنامج إعادة التوطين الذي خفضته إدارة ترامب في السنة المالية الحالية إلى 15 ألف لاجئ الرقم الذي يعتبر الادنى تاريخيا.

وكانت أدارة ترمب قد أعلنت عن هذا الرقم قبل شهر من الانتخابات التي خسرتها والتي أجريت في تشرين الثاني الماضي، حيث كانت معادية للهجرة القانونية وغير القانونية، والتي كانت إحدى ركائز حملتها الانتخابية.

وهذا البرنامج يعنى باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن القومي والاستخبارات الأميركية من مخيمات الأمم المتحدة المنتشرة حول العالم، لتتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر ان الولايات المتحدة كانت تستقبل بمعدل 100 ألف لاجئ سنويا خلال رئاسة باراك أوباما، وأنها كانت تستقبل لاجئين أكثر من بقية الدول مجتمعة وفقا لأرقام الأمم المتحدة ، حيث تجاوزتها كندا عام 2019 باستقبالها 30 ألف مهاجر.

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