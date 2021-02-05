المنافذ الحدودية تخلي أكثر من 100 حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة

2021/02/05 | 09:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد “شديدة الخطورة” في موانئ أم قصر.وذكرت الهيئة في بيان، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، أعلنت منافذ موانئ أم قصر اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (103) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة”.وأوضحت، أن تلك الحاويات “توزعت بواقع 82 حاوية في منفذ ميناء أم (قصر) الجنوبي، 14 حاوية في منفذ ميناء أم (قصر) الأوسط، 7 حاوية في منفذ ميناء أم قصر […]

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