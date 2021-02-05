2021/02/05 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "منافذ موانئ ام قصر أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة، وتوزعت بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي (14) حاوية، وفي منفذ ميناء أم قصر الأوسط (7) حاويات وفي منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحتوي".وأشارت الهيأة إلى أن جميع الحاويات "تحتوي على مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة، وبعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الكمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الكمركي وعدم فتحها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء أكثر من مئة حاوية فيها مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء أكثر من مئة حاوية فيها مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).