اعتقال الزعيم ومقتل نائبه.. تقرير يكشف تفاصيل عملية ضد القاعدة في جزيرة العرب

2021/02/05 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت لجنة العقوبات الدولية المعنية بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، اليوم الجمعة، عن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي المعروف باسم "أبو مقداد الكندي".وقالت اللجنة في تقرير لها، إن "الاعتقال تم خلال عملية نفذت في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في تشرين الأول الماضي".وأضاف التقرير أن "العملية نفسها أدت إلى مقتل سعد عاطف العولقي الرجل الثاني في قيادة التنظيم".أكد التقرير، أن "زعيم تنظيم القاعدة في أبين الخضر الوليدي قتل في تشرين الثاني الماضي ".وذكر التقرير، ان "خبراء حذروا من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يزال يشكل تهديدا رغم معاناته من تضعضع صفوفه، على حد قول التقرير".وأصبح باطرفي قائدا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قاسم الريمي في كانون الثاني من العام الماضي.وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الخميس أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي".وفي الوقت ذاته، قال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

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