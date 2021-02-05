بلومبيرغ: انتشار الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن كلّف 480 مليون دولار

2021/02/05 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن انتشار الحرس الوطني في واشنطن في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول كلف ما لا يقل عن 480 مليون دولار.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن "هذا المبلغ لم يشمل التكاليف التي تحملتها ميزانية مدينة واشنطن".

وتم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني في أعقاب أعمال العنف في مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وأصبح هذا الانتشار الأكبر من نوعه منذ عهد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في القرن الـ 19، حيث تم إغلاق الشوارع أمام حركة المرور بوسط واشنطن قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للبلاد.

وحسب تقديرات البنتاغون، فإن نحو 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني سيبقون في العاصمة حتى منتصف الشهر المقبل المقبل بطلب من شرطة الكابيتول.

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