وزير الثقافة يبحث مع السفير الإيراني عدداً من الملفات الثقافية والسياحية والآثارية

2021/02/05 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في بغداد إيرج مسجدي في لقاء جمعهما في مبنى السفارة، عدداً من الملفات والمشاريع الثقافية والسياحية والآثارية.وأكد ناظم خلال اللقاء عمق العلاقات الثقافية بين البلدين وضرورة تطويرها وفتح آفاق التعاون في مجال السياحة والثقافة والآثار.وتناول اللقاء عملية تأهيل الإيوان في قضاء المدائن، إذ تحدث رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث، د.ليث مجيد حسين، عن إجراءات الإنقاذ السريعة التي قامت بها الحكومة العراقية بالتعاون مع الفريق الدولي للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف).وقال: "إن التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع قدم منحة أولية عاجلة تبلغ 700 ألف دولار للعمل على صيانة الإيوان وفق أساليب تقنية عالية الجودة وبمعايير حديثة وعالمية، حيث سيرسل التحالف الدولي في الشهر الجاري خبراء دوليين للبدء بعملية الصيانة ونصب السقالات الخاصة وحقن المواد المثبتة لاساسات الصرح الكبير".بدوره قال مسجدي "زرت إيوان المدائن عدة مرات، ولدينا مشاريع مع العتبات العراقية المقدسة".وتقدم وزير الثقافة بالشكر للجانب الإيراني على عرضه الخاص بتمويل عملية صيانة الإيوان، مبيناً أن "عملية الصيانة ستكون على نفقة وتمويل التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع بشكل كامل".وأضاف: "سيسعدنا قبول الخبرة الإيرانية لتأهيل مرقد الصحابي سلمان المحمدي".كما بحث اللقاء القطاع السياحي في البلدين والآثار السلبية لأزمة فايروس كورونا على اقتصاد البلدين ولا سيما في العراق، فضلا عن مناقشة تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجالي السينما والمسرح وتنظيم إقامة أسبوع للفيلم الإيراني في بغداد، وعمل توأمة بين معهد الحرف والفنون الشعبية مع الجهات النظيره في إيران.ودعا الوزير في نهاية اللقاء الجانب الإيراني لترشيح عدد من الكتب لترجمتها ضمن مبادرة ترجمة 100 كتاب عن عراق ما بعد 2003، الأمر الذي استجاب له السفير وملحقه الثقافي بإيجابية مقدماً عدداً من المؤلفات لكتاب إيرانيين عن عراق ما بعد 2003./انتهى9

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