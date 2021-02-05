2021/02/05 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ ام قصر .وقالت الهيئة في بيان ان مفارز منافذ موانئ ام قصر قامت بإخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم الجنوبي (14) حاوية في منفذ ميناء أم الأوسط (7) حاوية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة ./انتهى9

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