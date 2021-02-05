انتفاخ البطن ينذر بمرض خطير

2021/02/05 | 09:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قد يشير انتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، ولكن أيضا ينذر بالإصابة بمرض خطير.فبحسب ما نشرت Express عن هذا، بالإشارة إلى بيانات من جمعية السرطان البريطانية، فإن انتفاخ البطن ينذر بالإصابة بمرض سرطان الأمعاء.وعادة ما يشير انتفاخ البطن إلى الاستسقاء، وهي حالة يتراكم فيها السائل في البطن.ومع ذلك، فإن الاستسقاء هو بدوره العلامة الأولى لتطور السرطان.بالإضافة إلى السرطان، هناك العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الانتفاخ.وعلى سبيل المثال، خزل المعدة، متلازمة القولون العصبي، الداء البطني، الإمساك.وفي أي حال، يجب أن يتم تحديد سبب الانتفاخ من […]

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