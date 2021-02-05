نجاة طبيب من محاولة اغتيال شرقي ديالى

2021/02/05 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى ..افاد مصدر محلي في ديالى، بان طبيب نجا من محاولة اغتيال قرب قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طبيب يبلغ من العمر 33 سنة نجا من محاولة اغتيال على طريق المنذرية قرب قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) بعدما اطلق مجهولون النار عليه ما ادى الى اصابته بجروح”.واضاف المصدر،ان” الطبيب تم نقله الى مستشفى خانقين العام لتلقي العلاج”.وتشهد ديالى بين فترة واخرى خروقات امنية بعضها بدوافع ارهابية واخرى جنائية”.انتهى 25 ف

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