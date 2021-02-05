أمريكا تعيد لاستقبال اللاجئين


أمريكا تعيد لاستقبال اللاجئين
2021/02/05 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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