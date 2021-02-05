2021/02/05 | 09:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المدير الفني لنادي توتنهام، جوزيه مورينيو، إن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس شرطا لاعتبار المدرب أو اللاعب رائعا.ودعما لنظريته هذه، استشهد المدرب البرتغالي بمهاجم ميلان، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كمثال.وقال المدرب الملقب بـ”الداهية” في تصريحات أبرزتها صحفية “La Gazzetta Dello Sport” الإيطالية: “مسابقة دوري أبطال أوروبا؟ الفوز بها يعني صنع التاريخ، لكن هناك مدربين رائعين لم يفعلوا ذلك.في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ذلك للاعبي كرة القدم أيضا.بالنسبة لي كان إبراهيموفيتش أروع اللاعبين على مدار العشرين عاما الماضية”.وأضاف: “لا يزال لاعبا رائعا على الرغم من حقيقة أنه يبلغ من العمر 39 عاما ولم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مورينيو يسمي أروع لاعب في العشرين سنة الأخيرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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