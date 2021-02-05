بايدن:الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الصين

2021/02/05 | 09:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بأنها أكبر منافس للولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا.

وقال بايدن في أول خطابه حول السياسة الخارجية: “سنتعامل بشكل مباشر مع التحديات التي تواجه ازدهارنا وأمننا وقيمنا الديمقراطية والآتية من جانب منافسنا الأكبر، وهو الصين”.

وأضاف بايدن: “سنواجه تجاوزات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتصرفاتها العدوانية لصد هجوم الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والنظام العالمي”.

وأكد في الوقت ذاته: “لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا”.

يذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت توترات بسبب العديد من القضايا أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما فيها قضايا التجارة والأمن السيبراني والملكية الفكرية والتجسس المزعوم من قبل الصين، إضافة إلى قضايا سياسية مثل سياسات بكين تجاه هونغ كونغ والأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.انتهى/25

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