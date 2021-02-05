المنافذ: إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ ام قصر

2021/02/05 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر.

الهيأة ذكرت في بيان، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع اتخذت الهيأة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي و(14) حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط و(7) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الكمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الكمركي وعدم فتحها”.واضاف البيان ان “جميعها تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة”.

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