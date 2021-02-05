القوة الجوية العراقية: تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في المنصور

2021/02/05 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل قائد طيران الجيش سمير المالكي في العاصمة بغداد.

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وذكرت القيادة في خبر عاجل بث عبر الحساب الرسمي في فيسبوك، فجراً، أنّ "عبوة ناسفة قد جرى تفكيكها كانت أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد".

فيما قال مصدر أمني برتبة ضابط، بحسب وكالة "الأناضول"، إنّ العملية هي "محاولة اغتيال، يشتبه بتنفيذها من قبل عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف المصدر، أنّ "خبراء المتفجرات في الجيش تمكنوا من تفكيك العبوة ورفعها، دون وقوع أية خسائر أو إصابات".

وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة "داعش"، مؤخراً، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد في 21 يناير/كانون ثانٍ الجاري، خلف عشرات الضحايا، كان حصيلتها تصفية كبار القادة في صفوف التنظيم.

وتولّى اللواء الركن سمير زكي، في (17 كانون الثاني 2020)، منصب قائد طيران الجيش العراقي، خلفاً للفريق أول الركن حامد عطية المالكي الذي أُحيل الى التقاعد.

و تسنم زكي منصب قيادة طيران الجيش العراقي، بعد إحالة الفريق أول الركن حامد عطية المالكي إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني.

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