دون تعليق أو تفسير.. السعودية تفرج عن معتقلين يحملان الجنسية الأميركية

2021/02/05 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية مؤقتا، الخميس، عن سعوديين يحملان الجنسية الأميركية، كما أعلنت منظمتان حقوقيتان وأقارب للمفرج عنهما.

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