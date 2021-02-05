2021/02/05 | 09:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إخلاء 103 حاوية في موانئ أم قصر تحتوي مواد شديدة الخطورة .

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (7sky) نسخة منه، أنها “إتخذت كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء بإخلاء (103) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة”، موضحة أنها “كانت موزعة بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي و(14) حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط و(7) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وأضاف البيان أن “المراكز الكمركية أكملت جميع الإجراءات الأصولية للحاويات، كما تم التأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الكمركي وعدم فتحها”.

وكشفت الهيئة في البيان أن “جميع الحاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة، وهي عائدة إلى وزارة النفط – شركة نفط البصرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء 103 حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر 7 SKY TV.

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