وزير الصناعة يحدد موعداً لافتتاح المدن الصناعية في محافظتين عراقيتين

2021/02/05 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، موعداً لافتتاح المدن الصناعية في محافظتي ذي قار والبصرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخباز قوله، إن "البنى التحتية للمدينة الصناعية في محافظة ذي قار تم إكمالها وستفتتح قريباً".

واشار الخباز إلى "إنجاز 70% من المدينة الصناعية في محافظة البصرة، وتحتاج إلى أشهر قليلة لافتتاحها".

وأضاف قائلاً: "تباحثنا مع مجموعة استثمارية لإنشاء مدينة صناعية طبية في العاصمة بغداد".

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