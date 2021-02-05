الولايات المتحدة تراجع انتشارها العسكري في العالم

2021/02/05 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه ستتم مراجعة التموقع العسكري للولايات المتحدة في العالم.وقال أوستن في بيان إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "بأمر من الرئيس (جو بايدن)، ستراجع الانتشار العسكري للجيش الأمريكي في العالم وموارده واستراتيجيته ومهامه".وأوضح أن "إجراء هذه المراجعة سيتم بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا"./انتهى9

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