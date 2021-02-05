2021/02/05 | 10:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، قائمة بأسعار الدولار في العراق، والذهب والنفط عالمياً بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لليوم الجمعة (5 شباط 2021).سعر بيع الدولار 145,750 سعر شراء الدولار 144,750 ============== سعر أونصـة الذهب عالمياً 1797,55$ ============== سعر برميل نفط الخام برنـت 59,15 دولار سعر برميل نفط الخام الأميركي 56,55 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار في السوق المحلية لهذا اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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