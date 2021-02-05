المتحدث باسم الحوثيين: صواريخنا ستتوقف بعد إنهاء العدوان والحصار

2021/02/05 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

اكد المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد عبد السلام، ان إحلال السلام في اليمن لن يتحقق قبل إنهاء “العدوان والحصار” المفروضين عليه.

وكتب في تغريدة: “البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف العدوان ورفع الحصار، وخيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز”.

وأضاف أن “ما نؤكد عليه دوما أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار، وصواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل”.انتهى/25

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