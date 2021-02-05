أمريكي يسرق سيارة تحمل 30 جرعة لقاح فيروس كورونا

2021/02/05 | 10:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تبحث سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية عن رجل يعتقدون أنه سرق سيارة تحتوي على 30 جرعة من لقاح COVID-19.سُرقت السيارة من موقف سيارات “Strawberry Festival Grounds” حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب ما قالت شرطة المدينة في بيانها.ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أنه كان هناك 30 جرعة داخل السيارة من اللقاح، وكانت جميعها مبردة وقت السرقة.ونشرت الشرطة فيديو للمراقبة، يوم الخميس، للمشتبه به، واصفة إياه بأنه رجل في العشرينات من عمره بشعر طويل.

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