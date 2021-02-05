نائب عن الفتح يحذر من عدم تنفيذ احكام الاعدام

2021/02/05 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، من عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين، لافتا الى ان استمرار بقائهم في السجون يشكل خطرا على العراق وشعبه.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “الكثير من التواقيع تم جمعها داخل البرلمان لحث رئيس الجمهورية على المصادقة لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين”.واضاف ان “الارهابيين لن يتوبوا او يتركوا فكرهم وبالتالي لاجدوى من ابقائهم في السجون من دون تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقهم”.وبين ان “ابقاء الارهابيين في السجون يمثل خطرا على المجتمع، وقد يتم اخراجهم بضغوط سياسية او مبالغ تدفعها بعض الجهات من اجل تحريرهم، وبالتالي لايوجد مبرر لرئيس الجمهورية يمنعه من المصادقة على احكام الاعدام”.



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