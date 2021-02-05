الحشد: مقتل ما يسمى بوالي بغداد والكرمة شمال قضاء الفلوجة

2021/02/05 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الحشد الشعبي مقتل أحد قياديي تنظيم داعش في جزيرة الكرمة شمال قضاء الفلوجة.

وأكد الحشد الشعبي في بيان أن قوات شرق الانبار تمكنت من قتل ما يسمى بوالي شمال بغداد والكرمة التابع لتنظيم داعش إضافة إلى مقتل اثنين من عناصر داعش في جزيرة الكرمة شمال قضاء الفلوجة.

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