بايدن: سنسمح بدخول 125 ألف لاجئ بدلا من 15 ألفا

2021/02/05 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً ثماني مرات عما كانت عليه سابقا.

وذكر بايدن في مرسوم رئاسي أن الزيادة الجديدة ستسمح بدخول مئة وخمسة وعشرين ألف لاجئ خلال أول سنة مالية كاملة من ولايته، مضيفا أن أكثر من ثمانين مليون نازح يعانون من ظروف صعبة في جميع أنحاء العالم.

ويطبّق بايدن بهذا القرار أحد وعوده الانتخابية في إطار برنامج إعادة التوطين الذي خفّضته إدارة ترامب إلى خمسة عشر ألف لاجئ في السنة المالية الحالية.

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